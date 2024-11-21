Почему могут заблокировать счет

Счета должников будут блокировать автоматически. Таким образом правительство стремится сократить срок погашения задолженностей, сообщает 24 Канал со ссылкой на законопроект № 9363 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно цифровизации исполнительного производства".

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Обратите внимание! 20 ноября ВРУ приняла указанный законопроект. В целом решение поддержал 271 нардеп.

Реализация этого законопроекта также должна усовершенствовать процесс исполнительного производства. Какие изменения могут быть внедрены:

банки и другие финучреждения будут иметь доступ к общей системе информационного взаимодействия;

должно быть установлено автоматическое взаимодействие Единого реестра должников с другими реестрами;

арест со счета должника будет исчезать автоматически, если гражданину поступит сумма достаточная для погашения долга.

Обратите внимание! Также был разработан механизм ареста денег на депозитных счетах должников. Должна состояться интеграция системы исполнительного производства и системы депозитарного учета ценных бумаг.