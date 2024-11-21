Чому можуть заблокувати рахунок

Рахунки боржників будуть блокувати автоматично. Таким чином уряд прагне скоротити термін погашення заборгованостей, повідомляє 24 Канал з посиланням на законопроєкт № 9363 "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження".

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Зверніть увагу! 20 листопада ВРУ ухвалила вказаний законопроєкт. Загалом рішення підтримав 271 нардеп.

Реалізація цього законопроєкту також має вдосконалити процес виконавчого провадження. Які зміни можуть бути впроваджені:

банки та інші фінустанови матимуть доступ до загальної системи інформаційної взаємодії;

має бути встановлена автоматична взаємодія Єдиного реєстру боржників з іншими реєстрами;

арешт з рахунку боржника буде зникати автоматично, якщо громадянину надійде сума достатня для погашення боргу.

Зауважте! Також було розроблено механізм арешту грошей на депозитних рахунках боржників. Має відбутися інтеграція системи виконавчого провадження та системи депозитарного обліку цінних паперів.