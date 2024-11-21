Кошти партнерів на оборону

Заступниця голови Комітету ВРУ з питань бюджету Леся Забуранна розповіла, що на 2025 рік передбачене фінансування не лише з національних ресурсів, а й з коштів партнерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Це стосується як цивільних витрат, так і частини військових. За її словами, бюджет країни максимально залежить від власних доходів.

Втім, нововведенням є те, що фінансування оборонного сектора здійснюватиметься коштом як національних, так і міжнародних коштів.

Зауважте! Додатково, Велика Британія готова виділити для цих потреб 2 мільярди фунтів стерлінгів.

Видатки на оборону

У бюджеті на 2025 рік на національну безпеку та оборону виділено 2 224,8 мільярда гривень, що становить 26,3% від прогнозованого ВВП.

Зокрема, з цих коштів 2 043,6 мільярда гривень передбачено для загального фонду, 151,2 мільярда гривень для спеціального фонду, а також до 30 мільярдів гривень на державні гарантії.

Також варто зазначити, що у 2025 році очікується зниження темпів економічного зростання з 3,5% до 2,7% через можливе продовження війни.

Зауважте! Експерти наголошують, що для відновлення економіки на довоєнному рівні Україні потрібно щорічно збільшувати темпи зростання на 8% протягом наступних трьох років.