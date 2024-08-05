Хто куди: як змінився курс валют за вихідні

На вихідних курс валют помітно змінився. В обмінниках коливання прослідковуються найбільше у діапазоні 13 - 33 копійок.

Курс валют у банках

Уже 2 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому за 41,38 гривні (-4 копійки проти 2 серпня) та продаж за – 41,49 гривні (-6 копійок).

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Купівля євро відбувається за 45,00 гривні (+20 копійок), а продаж – за 45,25 гривні (+25 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар на чорному ринку можна за 41,45 гривні (+3 копійки), а продати – 41,50 гривні (-5 копійок).

(+3 копійки), а продати – (-5 копійок). Євро купують за 45,00 гривні (+20 копійок), а продають за 45,20 гривні (+16 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують за 40,93 гривні (+13 копійок), а продають – за 41,51 гривні (-4 копійки), за даними finance.ua.

(+13 копійок), а продають – за (-4 копійки), за даними finance.ua. Євро купують за – 44,63 гривні (+33 копійки), а продаж – 45,39 гривні (+16 копійок).

Курс наступного тижня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що цього тижня курс складе – 40,7 – 41,7 гривні за долар. Вжиті регулятором своєчасні заходи зі стримування попиту можуть продовжитися.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Ще один цікавий момент: опосередковано на вгамування ситуації на ринку вплинуло рішення про реструктуризацію державного боргу: власне йдеться про суто психологічний ефект від такого рішення, адже непевність в цьому питанні та "переляк" щодо несамовитого зростання курсів через можливий дефолт змушували покупців діяти більш активно, що на певний час розбалансувало показники попиту і пропозиції.

Стабілізаційні заходи, які впроваджує НБУ, відповідають принципам режиму "керованої гнучкості". Очікується, що на ринку спостерігатимуться коливальні тенденції, з періодами як підвищення, так і зниження курсу.