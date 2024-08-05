Курс валют в банках

Уже 2 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,38 гривны (-4 копейки против 2 августа) и продажа за – 41,49 гривны (-6 копеек).

Читайте также Гривна побеждает: какие депозиты сейчас самые выгодные для вложений

Покупка евро происходит по 45,00 гривны (+20 копеек), а продажа – за 45,25 гривны (+25 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар на черном рынке можно за 41,45 гривны (+3 копейки), а продать – 41,50 гривны (-5 копеек).

(+3 копейки), а продать – (-5 копеек). Евро покупают за 45,00 гривны (+20 копеек), а продают за 45,20 гривны (+16 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают за 40,93 гривны (+13 копеек), а продают – за 41,51 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.

(+13 копеек), а продают – за (-4 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают за – 44,63 гривны (+33 копейки), а продажа – 45,39 гривны (+16 копеек).

Курс на следующей неделе

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на этой неделе курс составит – 40,7 – 41,7 гривны за доллар. Принятые регулятором своевременные меры по сдерживанию спроса могут продолжиться.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Еще один интересный момент: косвенно на успокоение ситуации на рынке повлияло решение о реструктуризации государственного долга: собственно речь идет о чисто психологическом эффекте от такого решения, ведь неуверенность в этом вопросе и "испуг" относительно неистового роста курсов из-за возможного дефолта заставляли покупателей действовать более активно, что на время разбалансировало показатели спроса и предложения.

Стабилизационные меры, которые внедряет НБУ, соответствуют принципам режима "управляемой гибкости". Ожидается, что на рынке будут наблюдаться колебательные тенденции, с периодами как повышения, так и снижения курса.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.