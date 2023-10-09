Коливання на ринку валюти: до чого призвів гнучкий курс

Рішення про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу, яке регулятор ухвалив минулого понеділка, радикально змінило настрої на ринку. Попит серед населення на іноземну валюту значно зріс.

Що відбувається на валютному ринку

Протягом серпня – вересня навіть чутки про ймовірне повернення до гнучкого курсу спричиняли хвилі здорожчання іноземної валюти через підсилення девальваційних очікувань. У розмові з 24 Каналом, банкірка Анна Золотько, зауважила, що минулого тижня, попри дуже серйозні вербальні інтервенції напередодні зміни курсового режиму, зазначений тренд виявився ще глибшим.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Як і очікувалося, у перші дні після переходу до режиму керованої гнучкості, НБУ проявив надзвичайну обережність та не допускав скільки-небудь значних курсових коливань. Фактично, за підсумком тижня офіційний курс майже не змінився у порівнянні із режимом фіксованого курсу. Так, обсяг інтервенцій регулятора при цьому сягнув рекордних позначок від травня 2022 року – за тиждень НБУ продав на ВРУ 1,16 мільярдів доларів.

У понеділок було зафіксовано рекордний від початку війни обсяг купівлі валюти населенням. За день лише безготівковими каналами українці придбали 85 мільйонів доларів. Значно збільшилися обсяги купівлі готівкової валюти, а негативне сальдо операцій купівлі/продажу зросло до майже 86 мільйонів доларів. У вівторок, щоправда, паніка почала потроху згасати, а обсяги дещо впали.

Аналогічні тренди спостерігалися й на валютному ринку України (ВРУ). Імпортери поспішали розрахуватися за контрактами, експортери притримували виторг, очікуючи на зростання курсу.

Відтак у перший день торгів обсяг угод на ВРУ сягнув 500 мільйонів доларів. Але вже у середу він впав вдвічі, а до п’ятниці взагалі скоротився до 136 мільйонів доларів. При цьому, у четвер НБУ довелося викуповувати ситуативний надлишок пропозиції іноземної валюти: регулятор придбав 12 мільйонів доларів

Золотько вважає, що протягом найближчих днів слід очікувати збільшення пропозиції іноземної валюти та суттєвого зменшення попиту. Перші ознаки цих тенденцій почали проявлятися вже наприкінці минулого тижня.

На зміну курсового режиму відреагував і готівковий ринок. У вівторок вартість американського долара дуже динамічно зростала, сягнувши позначки 38,4 гривні за долар. Але вже наступного дня, коли більша частина панічного попиту була реалізована, курс почав знижуватися.

На мою думку, протягом тижня вартість американського долара на готівковому ринку знаходитиметься в діапазоні 37,7 – 38,4 гривні за долар. При цьому ж я очікую на поступове розширення діапазону коливань курсу на ВРУ.

– прогнозує банкірка.

Золотько каже, що протягом цього тижня відбудеться помірне зниження вартості іноземної валюти на готівковому ринку. Цілком ймовірно, що курс опуститься нижче 38 гривень за долар, реагуючи на посилення конкуренції між банками у безготівковому сегменті: наприкінці минулого тижня окремі банки почали знижувати курс продажу валюти онлайн в межах 50 тисяч гривень на місяць.



