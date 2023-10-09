Что происходит на валютном рынке

В течение августа – сентября даже слухи о вероятном возвращении к гибкому курсу приводили к волнам удорожания иностранной валюты из-за усиления девальвационных ожиданий. В разговоре с 24 Каналом, банкир Анна Золотько, заметила, что на прошлой неделе, несмотря на очень серьезные вербальные интервенции накануне смены курсового режима, указанный тренд оказался еще глубже.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Как и ожидалось, в первые дни после перехода в режим управляемой гибкости, НБУ проявил чрезвычайную осторожность и не допускал значительных курсовых колебаний. Фактически по итогам недели официальный курс почти не изменился по сравнению с режимом фиксированного курса. Так, объем интервенций регулятора при этом достиг рекордных отметок с мая 2022 года – за неделю НБУ продал на ВРУ 1,16 миллиарда долларов.

В понедельник был зафиксирован рекордный с начала войны объем покупки валюты населением. За день только безналичными каналами украинцы приобрели 85 миллионов долларов. Значительно увеличились объемы покупки наличной валюты, а отрицательное сальдо сделок купли/продажи выросло почти до 86 миллионов долларов. Во вторник, правда, паника начала понемногу угасать, а объемы упали.

Аналогичные тренды отмечались и на валютном рынке Украины (ВРУ). Импортеры спешили рассчитаться по контрактам, экспортеры придерживали выручку, ожидая роста курса.

Следовательно, в первый день торгов объем сделок на ВРУ достиг 500 миллионов долларов. Но уже в среду он упал вдвое, а к пятнице вообще сократился до 136 миллионов долларов. При этом, в четверг НБУ пришлось выкупать ситуативный избыток предложения иностранной валюты: регулятор приобрел 12 миллионов долларов

Золотько считает, что в ближайшие дни следует ожидать увеличения предложения иностранной валюты и существенного уменьшения спроса. Первые признаки этих тенденций стали проявляться уже в конце прошлой недели.

На смену курсовому режиму отреагировал и наличный рынок. Во вторник стоимость американского доллара очень динамично росла, достигнув отметки 38,4 гривны за доллар. Но уже на следующий день, когда большая часть панического спроса была реализована, курс начал снижаться.

На мой взгляд, в течение недели стоимость американского доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 37,7 – 38,4 гривны за доллар. При этом же я ожидаю постепенного расширения диапазона колебаний курса на ВРУ.

– прогнозирует банкир.

Золотько говорит, что на этой неделе произойдет умеренное снижение стоимости иностранной валюты на наличном рынке. По всей вероятности, курс опустится ниже 38 гривен за доллар, реагируя на усиление конкуренции между банками в безналичном сегменте: в конце прошлой недели отдельные банки начали снижать курс продажи валюты онлайн в пределах 50 тысяч гривен в месяц.

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