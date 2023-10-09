Размер пенсий в Украине

Пенсии в Украине вырастут в следующем году. Увеличение минимальных выплат ожидается с 1 января, сумма повысится с 2 093 гривны до 2 361 гривны. Следующая же индексация пенсий ожидается в марте 2024 года.

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ПФУ опубликовали следующие данные относительно размера нынешних пенсионных выплат:

0,6% граждан получают 1 227,80 гривны.

10,4% – более 10 000 гривен.

15% – от 4 001 до 5 000 гривен.

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен.

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен.

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.

В среднем, неработающие пенсионеры получают 5 311,44 гривны. Прожиточный минимум в 2023 году на 1 человека составляет – 2 589 гривен.

Как увеличить пенсию

Украинские пенсионеры могут значительно повысить размер своих пенсионных выплат благодаря доплатам. Существующие надбавки:

Возрастная

Эта доплата предоставляется в соответствии с возрастом лица и назначается в месяц, когда у гражданина день рождения:

300 гривен имеют пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет включительно.

496 гривен – от 75 до 79 лет.

570 гривен – от 80 лет.

В ПФУ начисляют эту доплату автоматически. Обновляется размер выплат в следующем месяце после наступления определенного возраста.

Обратите внимание! Надбавку по возрасту не начисляют лицам, пенсия которых превышает 10 340,35 гривны.

Льготная

Эта надбавка назначается в индивидуальном порядке и меняется в соответствии с прожиточным минимумом, сейчас она составляет 837 гривен. Ее могут получить:

лица от 80 лет, нуждающиеся в особом уходе;

граждане, которым необходима специализированная помощь социальных работников;

пенсионеры, которые не могут себя финансово обеспечить и не имеют близких трудоспособных родственников.

Также граждане пенсионного возраста могут получать и другую помощь. К примеру, если с пенсионером проживает ребенок (до 18 лет), он может оформить ежемесячную дополнительную выплату в размере 150 гривен.