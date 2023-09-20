Когда увеличат пенсии

В марте 2024 года состоится индексация пенсий. Ожидается увеличение выплат по новой бальной системе, об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Благодаря этому нововведению должны уравнять выплаты тех лиц, которым начислили пенсию сейчас и раньше. В плане говорится, что в среднем украинцы должны получать по крайней мере 6 тысяч гривен.

Заметьте! По состоянию на данный момент, пенсионеры даже при одинаковом стаже могут иметь разную пенсию. Пенсионные выплаты тех, кто выходит на заслуженный отдых сейчас значительно выше, из-за изменения формулы для расчета.

Разница между выплатами впечатляет. Если гражданин выходил на пенсию в 2001 году, он получает 3 600 – 3 700 гривен. При этих же обстоятельствах лицо, ушедшее на заслуженный отдых в 2022 году, имеет 5 500 – 6 000 гривен.

Устранение этой диспропорции более чем возможно. Шмыгаль отмечает, что в первую очередь эти специальные баллы будут получать люди с медицинскими специальностями и учителя. Отдельно в правительстве отметили, что со временем размер пенсионных выплат будет расти.

Размер пенсий в Украине

Некоторые украинцы получают пенсионные выплаты менее 2 тысяч гривен. Согласно статистике ПФУ сейчас размер пенсий таков:

0,6% пенсионеров имеют 1 227,80 гривен.

10,4% – более 10 000 гривен.

15% – от 4 001 до 5 000 гривен.

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен.

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен.

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.

Средний размер пенсии в Украине в 2023 году сейчас – 5 563,34 гривны.