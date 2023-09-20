Коли збільшать пенсії
У березні 2024 року відбудеться індексація пенсій. Очікується збільшення виплат за новою бальною системою, про це розказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Завдяки цьому нововведенню мають зрівняти виплати тих осіб, яким нарахували пенсію зараз і давніше. У плані йдеться про те, що в середньому українці мають отримувати принаймні 6 тисяч гривень.
Різниця між виплатами вражає. Якщо громадянин виходив на пенсію у 2001 році, він отримує 3 600 – 3 700 гривень. При цих же обставинах, особа, що пішла на заслужений відпочинок у 2022 році, має 5 500 – 6 000 гривень.
Усунення цієї диспропорції більш ніж можливе. Шмигаль наголошує, що першочергово ці спеціальні бали будуть отримувати люди з медичними спеціальностями та вчителі. Окремо в уряді зазначили що з часом розмір пенсійних виплат буде зростати.
Розмір пенсій в Україні
Деякі українці отримують пенсійні виплати менш як 2 тисяч гривень. Відповідно до статистики ПФУ зараз розмір пенсій такий:
- 0, 6% пенсіонерів мають 1 227,80 гривень.
- 10,4% – понад 10 000 гривень.
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень.
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.
- 29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень.