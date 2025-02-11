Обмін злотих на гривні: який курс у банках і обмінниках

Офіційний курс злотого в Україні останніми днями коливається. Втім, у банках та обмінниках ситуація більш стабільна. Де вигідніше обміняти злоті, читайте далі.

Офіційний курс злотого в Україні Станом на ранок 11 лютого офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,26 гривні (+1 копійка проти 10 лютого), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також: В обмінниках валюти змінилися: як подешевшали та подорожчали Курс злотого в банках і обмінниках. Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 9,90 гривні (без змін) та продаж – 10,55 гривні (без змін).

з посиланням "Мінфін", купівля злотого становить у середньому 9,90 гривні (без змін) та продаж – 10,55 гривні (без змін). Водночас обмінники купують злоті по 10,25 гривні (без змін), а продають – уже по 10,37 гривні (+2 копійки). Скільки коштують 100 злотих сьогодні Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 025 гривні. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 037 гривень в обмінниках та 1 055 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 025 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 990 гривень. Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.