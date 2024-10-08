Вже другий день поспіль: яка валюта дешевшає на очах

Офіційний курс долара не зазнав суттєвих змін. Втім, євро продовжує втрачати свої позиції й демонструє падіння вже другий день поспіль.

Офіційний курс 8 жовтня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,19 гривні. Тобто ціна валюти зросла на одну копійку від учора.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Офіційний курс євро натомість становить 45,22 гривні. Тобто, ціна валюти зменшилась аж на 21 копійку від понеділка, 7 жовтня.

Станом на 9 жовтня курс НБУ буде такий:

долар – 41,17 гривні,

євро – 45,24 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 8 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні, а продаж – 41,50 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,40 гривні , а продаж – 41,48 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 40,83 гривні, а продаж – 41,48 гривні.

Попит на валюту зріс

У вересні відбулося зростання чистого попиту на іноземну валюту, що, за даними Національного банку, було спричинено сезонними факторами. Згідно з оглядом НБУ, курс гривні під впливом ринкових факторів незначно коливався, але загалом залишився на серпневому рівні.

Цікаво! Різниця між готівковим і офіційним курсами протягом місяця залишалася невеликою та не перевищувала 1%.

Отримання значної міжнародної фінансової допомоги в серпні посилило здатність НБУ підтримувати стабільність на валютному ринку.