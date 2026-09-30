Максимальна пенсія з 1 жовтня 2026 року: чи зміниться розмір виплат

З 1 жовтня 2026 року максимальний розмір пенсії в Україні не зміниться. Гранична виплата залишиться на рівні 25 950 гривень, адже у жовтні не передбачено нового підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Якою буде максимальна пенсія у жовтні

У жовтні 2026 року максимальна пенсійна виплата для українців залишиться на рівні 25 950 гривень, повідомляє Пенсійний фонд України. Нового підвищення з 1 жовтня не передбачено, оскільки прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, упродовж року залишається на рівні 2 595 гривень.

За законодавством максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, встановлених для непрацездатних осіб. Відповідно, у 2026 році розрахунок виглядає так: 2 595 × 10 = 25 950 гривень.

Важливо! Таким чином, граничний розмір пенсійної виплати у жовтні буде таким самим, як і після перерахунку, проведеного з 1 січня 2026 року. Саме тоді прожитковий мінімум для непрацездатних громадян зріс з 2 361 до 2 595 гривень, що стало підставою для збільшення як мінімального, так і максимального розміру пенсії.

Водночас це не означає, що кожен пенсіонер із виплатою понад 25 тисяч гривень автоматично отримує саме 25 950 гривень. Фактичний розмір пенсії залежить від підстав її призначення та передбачених законодавством складових виплати.

Чому максимальна пенсія не зросте з 1 жовтня

Головна причина відсутності жовтневого підвищення полягає у тому, що зміни соціальних стандартів із 1 жовтня 2026 року не передбачені. Закон про Державний бюджет України на 2026 рік встановив відповідні показники, зокрема прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який використовується для визначення граничного розміру пенсії.

Пенсійний фонд України повідомляв, що саме підвищення прожиткового мінімуму з 2 361 до 2 595 гривень з 1 січня стало підставою для перерахунку мінімального та максимального розмірів пенсійних виплат. Надалі величина максимального розміру становить 25 950 гривень.

Зверніть увагу! Окремо варто враховувати, що для деяких категорій одержувачів пенсій діють спеціальні правила та обмеження. Зокрема, у 2026 році уряд зберіг обмеження щодо частини пенсій, призначених за спеціальними законами. Вони стосуються, зокрема, окремих виплат державним службовцям, прокурорам, суддям, народним депутатам, науковцям та іншим категоріям.

Отже, з 1 жовтня максимальна пенсія не зміниться – 25 950 гривень. Наступна зміна граничного розміру виплати залежатиме передусім від того, чи буде у майбутньому змінено прожитковий мінімум для непрацездатних осіб або правила визначення максимального розміру пенсії.

Нещодавно ми писали, що у жовтні 2026 року окремого загального підвищення мінімальних пенсій не передбачено. Водночас після березневої індексації для різних категорій непрацюючих пенсіонерів мінімальні виплати було підвищено.