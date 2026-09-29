Скільки становить мінімальна пенсія у жовтні

У жовтні 2026 року пенсіонери отримуватимуть мінімальні виплати у розмірах, встановлених після березневої індексації. Нового підвищення саме з 1 числа не передбачено. Відповідні розміри пенсійних виплат визначені постановою Кабінету Міністрів №236, про це повідомляв Пенсійний фонд України.

Розмір мінімальної виплати залежить від віку пенсіонера, страхового стажу та інших умов. Зокрема:

4 213 гривень – наразі передбачено для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років із повним страховим стажем 30 років для жінок та 35 років для чоловіків;

4 213 гривень – для пенсіонерів віком від 80 років за наявності страхового стажу 20 років у жінок та 25 років у чоловіків;

4 050 гривень – для пенсіонерів віком від 70 до 80 років із повним страховим стажем 30/35 років;

3 725 гривень – для пенсіонерів віком до 70 років із необхідним страховим стажем, а також для осіб з інвалідністю I групи незалежно від віку та тривалості стажу;

3 406 гривень – для інших непрацюючих пенсіонерів незалежно від віку та закону, за яким призначено пенсію.

Зазначимо! Мінімальна пенсія за віком в Україні у 2026 році становить 2 595 гривень. Її розмір встановлений на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Водночас фактичний розмір пенсії конкретної людини може бути вищим, адже залежить від страхового стажу, заробітку та інших передбачених законодавством доплат.

До слова, частина пенсіонерів у жовтні зможуть отримати доплату до пенсій. Йдеться саме про надбавку за віком. Її розмір становить від 300 до 570 гривень і залежить від вікової категорії. Проте, така доплата буде актуальною лише для пенсіонерів, що відповідають встановленим вимогам, зокрема, їхня пенсія не має перевищувати 10 340,35 гривні.