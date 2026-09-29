Какова минимальная пенсия в октябре

В октябре 2026 года пенсионеры будут получать минимальные выплаты в размерах, установленных после мартовской индексации. Нового повышения именно с 1 октября пока не предусмотрено. Соответствующие размеры пенсионных выплат определены постановлением Кабинета Министров № 236 и применяются с 1 марта 2026 года. Об этом сообщал Пенсионный фонд Украины.

Размер минимальной выплаты зависит от возраста пенсионера, страхового стажа и других условий. В частности:

4 213 гривен – для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин;

4 213 гривен – для пенсионеров в возрасте от 80 лет при наличии страхового стажа 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин;

4 050 гривен – для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем 30/35 лет;

3 725 гривен – для пенсионеров в возрасте до 70 лет с необходимым страховым стажем, а также для лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и продолжительности стажа;

3 406 гривен – для остальных неработающих пенсионеров независимо от возраста и закона, в соответствии с которым назначена пенсия.

Таким образом, максимальная из приведенных минимальных гарантированных выплат в октябре составляет 4 213 гривен.

Обращаем внимание! Минимальная пенсия по возрасту в Украине в 2026 году составляет 2 595 гривен. Ее размер установлен на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В то же время фактический размер пенсии конкретного человека может быть выше, ведь он зависит от страхового стажа, заработка и других предусмотренных законодательством доплат.

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Что будет с пенсиями в октябре

Отдельного октябрьского перерасчета минимальных пенсий в указанных размерах не проводится. То есть суммы, которые пенсионеры получают после мартовской индексации, останутся в силе и в октябре.

Для людей в возрасте от 70 до 80 лет с неполным страховым стажем доплата определяется пропорционально имеющемуся стажу, исходя из гарантированного размера в 4 050 гривен. В то же время для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет при наличии не менее 25 лет стажа у мужчин или 20 лет у женщин выплата не может быть меньше 4 050 гривен.

К слову, часть пенсионеров сможет получить доплату к пенсиям. Ее размер составляет от 300 до 570 гривен и зависит от возрастной категории. Однако доплата будет актуальна для пенсионеров, пенсия которых не превышает 10 340 гривен.