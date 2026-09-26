Кому и сколько будет выплачиваться автоматически?

Граждане, достигшие 70-летнего возраста, имеют право на ежемесячную возрастную надбавку к основной выплате. Размер такой финансовой поддержки составляет от 300 до 570 гривен в зависимости от возрастной категории, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет включительно предусмотрена надбавка в размере до 300 гривен. Те, кому исполнилось от 75 до 79 лет, получают до 456 гривен, а после достижения 80-летнего юбилея сумма увеличивается до 570 гривен.

Обратите внимание! Эти суммы не суммируются: при переходе в новую возрастную группу выплата просто увеличивается на разницу между надбавками. Например, на 156 гривен в день 75-летия на 156 гривен.

Почему деньги могут не начислить?

Главным препятствием для получения возрастного бонуса является общий размер вашего пенсионного обеспечения. Если совокупная пенсия вместе со всеми индексациями и доплатами за стаж превышает 10 340,35 гривен хотя бы на одну гривну, эта компенсация не назначается.

Государство установило этот порог в качестве жесткого предела. Поэтому также стоит помнить об особенностях первого месяца выплат:

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начисление начинается ровно со дня вашего рождения, поэтому первая сумма будет меньше, ведь ее рассчитают пропорционально количеству дней, оставшихся до конца месяца.

Уже со следующего месяца выплата поступит в полном объеме.

Что еще есть бонусов и гарантий в Украине?

Кроме того, как уже сообщалось, в Украине действуют минимальные гарантии для людей с полным страховым стажем. Например, в 2026 году 65-летние неработающие пенсионеры с достаточным стажем должны получать не менее 4 213 гривен.

Если же вы официально работаете или проживаете в горной местности, вы имеете право на дополнительную надбавку в размере 20 % к основной пенсии. Однако, в отличие от возрастных бонусов, для ее получения придется подать соответствующее заявление и подтверждающие документы в органы ПФУ.