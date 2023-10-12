Вийти на пенсію до 60 років: яким громадяни можна розраховувати на виплати

Деякі категорії українських громадян можуть розраховувати на пенсії ще до того, як сягнуть 60-річного віку. Тут є декілька варіантів виплат, кожна з яких передбачає особливі вимоги.

Як платять пенсії в Україні зараз

Станом на сьогодні українські громадяни отримують право на призначення пенсії після досягнення 60, 63 або 65 років. Коли саме громадяни можуть виходити на пенсію визначає їх страховий стаж.

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Загалом зараз ситуація наступна:

з досягненням 60 років стаж повинен бути 30 років;

з досягненням 63 років стаж повинен бути 20 років;

з досягненням 65 років стаж повинен бути 15 років.

Кому можуть призначити пільгові пенсії

Також є категорії громадян, які можуть отримувати виплати до досягнення 60 років.

Пільгова пенсія

Ці пенсії надають людям, які працювали на роботі, де шкідливі або важкі умови праці. Зокрема, йдеться про окремі галузі виробництва.

Дострокова пенсія

Усі пенсії, яка надаються до досягнення 60 років, безстрокові, а їх розмір визначають згідно із Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Разом з цим, страховий стаж, заробітна плата та сплачені страхові внески також враховуються.

Виплати передбачаються для громадян із особливим статусом. Це можуть бути:

– учасники бойових дій;

– особи, які отримали інвалідність внаслідок війни;

– члени родин загиблих захисників та захисниць;

– багатодітні матері; матері тяжкохворих дітей; матері дітей з інвалідністю;

– громадяни, яких скоротили або які не можуть працювати через стан здоров'я, і до досягнення пенсійного віку їм залишилося не більше 1,5 року.

Зменшення пенсійного віку

Ці виплати отримують громадяни, які ліквідовували аварію на ЧАЕС або постраждали внаслідок катастрофи.