Как платят пенсии в Украине сейчас

На сегодняшний день украинские граждане получают право на назначение пенсии после достижения 60, 63 или 65 лет. Когда именно граждане могут выходить на пенсию, определяет их страховой стаж.

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В общем, сейчас ситуация следующая:

с достижением 60 лет стаж должен быть 30 лет;

с достижением 63 лет стаж должен быть 20 лет;

с достижением 65 лет стаж должен быть 15 лет.

Кому могут назначить льготные пенсии

Также есть категории граждан, которые могут получать выплаты до 60 лет.

Льготная пенсия

Эти пенсии предоставляют людям, работавшим на работе, где вредны или тяжелы условия труда. В частности, речь идет об отдельных отраслях производства.

Важно! Все пенсии, которые предоставляются до достижения 60 лет, бессрочны, а их размер определяется согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". При этом страховой стаж, заработная плата и уплаченные страховые взносы также учитываются.

Досрочная пенсия

Выплаты предусматриваются гражданам с особым статусом. Это могут быть:

– участники боевых действий;

– лица, получившие инвалидность в результате войны;

– члены семей погибших защитников и защитниц;

– многодетные матери; матери тяжелобольных детей; матери детей с инвалидностью;

– граждане, которых сократили или не могут работать из-за состояния здоровья, и до достижения пенсионного возраста им осталось не более 1,5 лет.

Уменьшение пенсионного возраста

Эти выплаты получают граждане, которые ликвидировали аварию на ЧАЭС или пострадали в результате крушения.