Вихід на пенсію без стажу: чи можливо це у 2025 році

Не всі українці можуть вийти на пенсію за віком у 60 років, зокрема ті, хто не має достатнього страхового стажу. Що робити в такому випадку та чи передбачені виплати замість пенсії, читайте далі.

Як отримувати пенсійні виплати без стажу

Як уже зазначалось, для осіб без достатнього стажу при досягненні пенсійного віку традиційні виплати не передбачені. Однак, вже з 65 років такі громадяни можуть претендувати на соціальну допомогу, більш відому як соцпенсію за віком, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

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Втім, її можуть отримати не усі. Виплата не призначається у низці випадків. Зокрема, якщо:

Особа отримує пенсію, працює або має інший дохід.

Хтось із сім'ї зробив покупку або оплату понад 50 тисяч гривень за рік до звернення.

Середньомісячний дохід сім'ї перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Виявлені додаткові доходи, не зазначені в декларації.

Особа або її сім'я володіють другим житлом, що перевищує 21 квадратний метр на людину, або більше ніж одним транспортним засобом.

Щобільше, ця соціальна пенсія за віком для осіб без трудового стажу перераховується раз на шість місяців з урахуванням змін у майновому стані та доходах.