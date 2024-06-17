Залишились з нічим: чому вікові доплати пенсіонерам в Україні не нараховуються

Більшість пенсіонерів отримують доплату за віком до пенсії. Однак, згідно із законодавством, існують обмеження для отримання такої надбавки.

Кому не прийде надбавка за віком

Як повідомляє ПФУ, для пенсіонерів, чиї виплати перевищують 10 340 гривень, доплати за віком не передбачаються. Відповідно, у такому випадку додаткові кошти не надходять на рахунки таких осіб після досягнення певного віку.

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Річ у тім, що надбавки за віком нараховуються автоматично на підставі даних, що зберігаються в базі ПФУ без необхідності подання додаткових заяв.

Про яку вікові доплату йде мова? Згідно із законодавством, після досягнення певного віку громадянин має право на додаткові виплати до пенсії щомісяця: у 70 років – 300 гривень; у 75 років – 456 гривень; у 80 років – 570 гривень. Ці доплати не підсумовуються, а замінюються на більші при досягненні певного віку.

На яку доплату натомість можна розраховувати

Однак, після 80 років пенсіонери можуть отримувати додаткову фінансову підтримку від держави, якщо вони мають проблеми зі здоров'ям і потребують допомоги в повсякденному житті.

! Для отримання таких виплат необхідно подати медичні документи, що підтверджують діагноз, а також докази необхідності постійної зовнішньої допомоги.

Наразі розмір цієї доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що дорівнює 944 гривням. Для отримання надбавки необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України.