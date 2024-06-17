Скільки грошей витратив Пенсійний Фонд у червні
Згідно з повідомленням, у червні Пенсійний фонд України виділив 40,7 мільярда гривень на соціальні виплати. З цієї суми 37,4 мільярда гривень пішло на виплату пенсій: з яких 7,5 мільярда гривень – через АТ "Укрпошта" та 29,9 мільярда гривень через уповноважені банки.
Читайте також: Важливі умови отримання пенсії: що потрібно знати про банківські рахунки
Крім того, на виплату житлових субсидій та пільг виділено 1,4 мільярда гривень, а на страхові виплати – 1,9 мільярда гривень, з яких 760,9 мільйона гривень спрямовано на оплату лікарняних.
Які вимоги для отримання пенсії на картку
Згідно з вимогами ПФУ, рахунок для отримання пенсії має бути:
- відкритий в одному з уповноважених банків;
- відкритий для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;
- активний рахунок.