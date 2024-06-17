Сколько денег потратил Пенсионный Фонд в июне

Согласно сообщению, в июне Пенсионный фонд Украины выделил в июне 40,7 миллиарда гривен на социальные выплаты. Из этой суммы 37,4 миллиарда гривен ушло на выплату пенсий: из которых 7,5 миллиарда гривен – через АО "Укрпочта" и 29,9 миллиарда гривен через уполномоченные банки.

Читайте также: Важные условия получения пенсии: что нужно знать о банковских счетах

Кроме того, на выплату жилищных субсидий и льгот выделено 1,4 миллиарда гривен, а на страховые выплаты – 1,9 миллиарда гривен, из которых 760,9 миллиона гривен направлено на оплату больничных.

Какие требования для получения пенсии на карточку

Согласно требованиям ПФУ, счет для получения пенсии должен быть:

открыт в одном из уполномоченных банков;

открыт для зачисления пенсионных и других социальных выплат;

активный счет.