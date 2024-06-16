Как может выплачиваться пенсия
Сейчас пенсия может выплачиваться в отделении Укрпочты или с помощью банковского перевода. Каким из этих способов пользоваться – пенсионер может выбрать самостоятельно.
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Однако есть и исключение. Это пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. Они могут получать пенсионные выплаты только на счет Ощадбанка.
Какие требования для получения пенсии
Согласно требованиям ПФУ, счет для получения пенсии должен быть:
- открыт в одном из уполномоченных банков;
- открыт для зачисления пенсионных и других социальных выплат;
- активный счет.
Как не потерять выплаты
Если у пенсионера появилась необходимость изменить банковские реквизиты или он желает выбрать другой банк, необходимо сообщить об этом Пенсионный фонд. Это можно сделать следующим образом:
- в личном обращении в ПФУ,
- онлайн на веб-портале электронных услуг ПФУ.