Пенсия и полное государственное содержание

Как сообщает ПФУ, государство берет на себя полное обеспечение потребностей пенсионера в ряде случаев. Вместе с этим, выплата пенсии осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер зачислен на полное государственное содержание.

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Во время пребывания пенсионера на полном государственном содержании в соответствующем учреждении, ему выплачивается 25% назначенной пенсии. При этом, лицам, которые получают пенсию за особые заслуги, пенсия выплачивается в полном объеме.

Важно! В случаях, если размер пенсии превышает стоимость содержания, выплачивается разница между пенсией и стоимостью содержания, но не менее 25% назначенной пенсии.

В то же время если у пенсионера, который находится на полном государственном содержании, есть нетрудоспособные члены семьи, что находятся на его содержании, то пенсия выплачивается в следующем порядке:

25% пенсии – самому пенсионеру;

а остальная часть пенсии, но не более 50% – указанным членам семьи.

Как выплачивается пенсия детям на государственном содержании

Также Законом Украины предусматривается, что детям-сиротам за период пребывания на полном государственном содержании, пенсия в связи с потерей кормильца выплачивается в полном размере и перечисляется на их текущие счета в банке.

Другим детям, которые находятся на полном государственном содержании, выплачивается 50% назначенной пенсии в связи с потерей кормильца и перечисляется на их текущие счета в банке.