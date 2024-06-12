Кому повысят пенсии в июне

Повышение пенсий в июне предусмотрено в связи с перерасчетом выплат для работающих пенсионеров. Поскольку перерасчет осуществляется индивидуально, размер повышения будет разным для каждого пенсионера. Минимальная надбавка за каждый год стажа составляет 23,61 гривны.

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При этом, повышение пенсии получат не все пенсионеры, а только те, кто после назначения или предыдущего перерасчета продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2024 года приобрели:

не менее 24 месяцев страхового стажа;

менее 24 месяцев стажа, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

Важно! Пенсионеры получат повышенные выплаты за апрель и май, поскольку в эти месяцы Пенсионный фонд еще не имел сведений о едином социальном взносе за первый квартал 2024 года.

Что учитывается при перерасчете пенсии

При перерасчете пенсии работающим пенсионерам учитывается:

только приобретенный страховой стаж, если пенсионер проработал менее 24 месяцев после назначения или предыдущего перерасчета пенсии (по состоянию на 1 марта 2024 года);

страховой стаж и зарплата в случае, если пенсионер проработал более 24 месяцев по состоянию на 1 марта 2024 года.

Обратите внимание! При этом, перерасчет не осуществляется для работающих пенсионеров, которые получают пенсию за выслугу лет и еще не достигли пенсионного возраста.