Кому підвищать пенсії у червні

Підвищення пенсій у червні передбачено у зв'язку з перерахунком виплат для працюючих пенсіонерів. Оскільки перерахунок здійснюється індивідуально, розмір підвищення буде різним для кожного пенсіонера. Мінімальна надбавка за кожен рік стажу становить 23,61 гривні.

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При цьому, підвищення пенсії отримають не всі пенсіонери, а тільки ті, хто після призначення або попереднього перерахунку продовжували працювати і станом на 1 березня 2024 року набули:

  • не менше ніж 24 місяці страхового стажу;
  • менш як 24 місяців стажу, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

Що враховується при перерахунку пенсії

При перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам враховується:

  • лише набутий страховий стаж, якщо пенсіонер пропрацював менше ніж 24 місяці після призначення або попереднього перерахунку пенсії (станом на 1 березня 2024 року);
  • страховий стаж та зарплата у разі, якщо пенсіонер пропрацював більше ніж 24 місяців станом на 1 березня 2024 року.

Куди звертатись для підвищення пенсії Перерахунок пенсій?

Пенсійний фонд України здійснює автоматично, тому звертатися нікуди не потрібно.