Кому підвищать пенсії у червні

Підвищення пенсій у червні передбачено у зв'язку з перерахунком виплат для працюючих пенсіонерів. Оскільки перерахунок здійснюється індивідуально, розмір підвищення буде різним для кожного пенсіонера. Мінімальна надбавка за кожен рік стажу становить 23,61 гривні.

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При цьому, підвищення пенсії отримають не всі пенсіонери, а тільки ті, хто після призначення або попереднього перерахунку продовжували працювати і станом на 1 березня 2024 року набули:

не менше ніж 24 місяці страхового стажу;

менш як 24 місяців стажу, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

Важливо! Пенсіонери отримають підвищені виплати за квітень та травень, оскільки у ці місяці Пенсійний фонд ще не мав відомостей про єдиний соціальний внесок за перший квартал 2024 року.

Що враховується при перерахунку пенсії

При перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам враховується:

лише набутий страховий стаж, якщо пенсіонер пропрацював менше ніж 24 місяці після призначення або попереднього перерахунку пенсії (станом на 1 березня 2024 року);

страховий стаж та зарплата у разі, якщо пенсіонер пропрацював більше ніж 24 місяців станом на 1 березня 2024 року.

Зауважте! При цьому, перерахунок не здійснюється для працюючих пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років і ще не досягли пенсійного віку.