За що пенсіонери можуть не платити

Особи, що офіційно вийшли на пенсію, мають змогу безплатно їздити в усіх видах наземного транспорту. Виключенням з цього переліку є таксі.

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Також пенсіонери можуть не сплачувати проїзд при користуванні залізницею приміського сполучення. Безплатно або ж зі значною знижкою таким особам надаються юридичні послуги, зокрема такі:

представлення інтересів;

захист інтересів та прав;

фахова консультація з боку спеціаліста.

Частина пенсіонерів може не платити за комуналку. Йдеться про тих, хто живе сільській місцевості та має одну з визначених професій.

Зверніть увагу! Аби зменшити розмір ЖКП, пенсіонер може оформити субсидію.

Від якого податку звільнили пенсіонерів

Урядом прийняте рішення про звільнення пенсіонерів, які отримують пенсію за віком, від податку на землю. При цьому, місце проживання особи не має значення.

Умовою для відсутності земельного податку є те, що ділянка громадянина відповідає визначеним нормам: