ПФУ визнав свою помилку

Наприклад, у деяких пенсіонерів виплати проіндексували та збільшили, але на таку саму суму зменшили індексаційні надбавки, встановлені в попередні роки.

Читайте також У вас мінімальна зарплата: яку тоді пенсію можна отримати

У відповідь на скарги пенсіонерів Пенсійний фонд визнав ці недоліки й зобов’язався з березня збільшити пенсії деяким з пенсіонерів. Втім, нині ПФУ почав повертати кошти пенсіонерам, які надсилали скарги щодо недоотримання коштів.

Нині невідомо, чи Пенсійний фонд здійснить перерахунок заднім числом лише для тих, хто подав скарги, чи для всіх постраждалих. Також невідомо, як влада вирішить питання подібних розрахунків у майбутньому, щоб уникнути повторення помилок.

Зауважте! Проблема, яка виявилася в процесі перевірки, полягає в тому, що Пенсійний фонд безпідставно занижував середню зарплату по країні, що застосовувалася при перерахунку пенсій у минулих роках, що стало предметом окремих скарг від пенсіонерів.

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

З 1 квітня в Україні було заплановано перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які здобули додатковий стаж.

Однак здійснення перерахунку відбудеться заднім числом, оскільки чекають на дані про сплату ЄСВ за перший квартал 2024 року з Фонду державного соціального страхування.

Зауважте! Пенсіонери, яким проведено перерахунок, отримають підвищені пенсії та доплати за попередні місяці у червні.

Додаткова сума нарахування за кожен рік, виконаний понад норму стажу, складає 23,61 гривні. Конкретний розмір підвищення пенсії розраховується індивідуально з урахуванням тривалості роботи особи