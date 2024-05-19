Від чого залежить розмір пенсії

Відомо, що майбутнє пенсія, а саме її розмір, залежить від двох чинників: це розмір сплачених соціальних внесків протягом трудового стажу та кількість стажу й середньої зарплати за 3 роки перед виходом на пенсію.

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Як можна розрахувати розмір пенсії, якщо отримуєш мінімальну заробітну плату:

З 1 квітня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні становить 8 000 гривень. А середній розмір зарплати, за останніми даними ПФУ, становить 16 836 гривень.

Відтак, розмір середньої заробітної плати в Україні за останні 3 роки становить 13 559,41 гривні.

У розрахунку виходить, що людина, яка отримує мінімальну зарплату за наявності повного стажу, а це 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, отримуватиме пенсію у розмірі 2 255 гривень.

Які гроші отримують українці

На сьогодні в Україні налічують понад 10 мільйонів пенсіонерів, з них до 3 мільйонів отримують пенсію у розмірі 3 тисяч гривень. А це фактично кожен 4 пенсіонер.

Цікаво! Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці, мінімальний гарантований дохід на пенсії має становити 40% від звичного заробітку.

Виходить так, що в Україні відповідно до мінімальної зарплати у розмірі 8 000 гривень, пенсія має становити 3 200 гривень. Таким чином, українці отримують пенсійні виплати всього у розмірі 30% від звичайного доходу.

Мінімальні виплати для пенсіонерів у 2024 році

Після березневої індексації мінімальна виплата у розмірі 3 370 гривень надається таким особам:

пенсіонеру, якому виповнилося 80 років, а стаж становить щонайменше 20 років для жінок й 25 років для чоловіків,

пенсіонеру, якому понад 65 років, не працює й має повний стаж.

Мінімальні виплати для тих, хто набув повний стаж, залежно від віку змінюються так: