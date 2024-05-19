От чего зависит размер пенсии

Известно, что будущая пенсия, а именно ее размер, зависит от двух факторов: это размер уплаченных социальных взносов в течение трудового стажа и количество стажа и средней зарплаты за 3 года перед выходом на пенсию.

Читайте также Пенсии будут без перебоев: в ПФУ опубликовали проект бюджета на 2024 год

Как можно рассчитать размер пенсии, если получаешь минимальную заработную плату:

С 1 апреля 2024 года размер минимальной заработной платы в Украине составляет 8 000 гривен. А средний размер зарплаты, по последним данным ПФУ, составляет 16 836 гривен.

Поэтому, размер средней заработной платы в Украине за последние 3 года составляет 13 559,41 гривны.

В расчете получается, что человек, который получает минимальную зарплату при наличии полного стажа, а это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, будет получать пенсию в размере 2 255 гривен.

Какие деньги получают украинцы

На сегодня в Украине насчитывают более 10 миллионов пенсионеров, из них до 3 миллионов получают пенсию в размере 3 тысяч гривен. А это фактически каждый 4 пенсионер.

Интересно! Согласно рекомендациям Международной организации труда, минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% от привычного заработка.

Получается так, что в Украине в соответствии с минимальной зарплатой в размере 8 000 гривен, пенсия должна составлять 3 200 гривен. Таким образом, украинцы получают пенсионные выплаты всего в размере 30% от обычного дохода.

Минимальные выплаты для пенсионеров в 2024 году

После мартовской индексации минимальная выплата в размере 3 370 гривен предоставляется таким лицам:

пенсионеру, которому исполнилось 80 лет, а стаж составляет не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин,

пенсионеру, которому более 65 лет, не работает и имеет полный стаж.

Минимальные выплаты для тех, кто приобрел полный стаж, в зависимости от возраста меняются так: