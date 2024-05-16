Что предусмотрено в бюджете

Согласно этому проекту, собственные поступления Фонда составят 574 миллиарда гривен. Они включают 536 миллиардов гривен от общеобязательного государственного пенсионного страхования и 26,9 миллиарда гривен от единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц, которые будут поступать из государственного бюджета Украины.

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Кроме того, финансовое обеспечение выплат пенсий по пенсионным программам будет осуществляться за счет государственного бюджета Украины в сумме 244,9 миллиарда гривен, в частности 243,4 миллиарда гривен на пенсии военным.

Заметьте! Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины равно нулю. Общие расходы фонда составят 872,2 миллиарда гривен, в том числе 49,9 миллиарда гривен на жилищные субсидии и льготы.

Каким был бюджет в 2023 году

В 2023 году в бюджет Пенсионного фонда из всех источников финансирования поступило 777,3 миллиарда гривен.

Собственные доходы ПФУ составили 489,0 миллиарда гривен: