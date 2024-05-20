ПФУ признал свою ошибку

Например, у некоторых пенсионеров выплаты проиндексировали и увеличили, но на такую же сумму уменьшили индексационные надбавки, установленные в предыдущие годы.

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В ответ на жалобы пенсионеров Пенсионный фонд признал эти недостатки и обязался с марта увеличить пенсии некоторым из пенсионеров. Впрочем, сейчас ПФУ начал возвращать средства пенсионерам, которые присылали жалобы о недополучении средств.

Сейчас неизвестно, или Пенсионный фонд осуществит перерасчет задним числом только для тех, кто подал жалобы, или для всех пострадавших. Также неизвестно, как власть решит вопрос подобных расчетов в будущем, чтобы избежать повторения ошибок.

Обратите внимание! Проблема, которая выявилась в процессе проверки, заключается в том, что Пенсионный фонд безосновательно занижал среднюю зарплату по стране, что применялась при перерасчете пенсий в прошлых годах, что стало предметом отдельных жалоб от пенсионеров.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам

С 1 апреля в Украине было запланирован перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, которые получили дополнительный стаж.

Однако осуществление перерасчета состоится задним числом, поскольку ждут данные об уплате ЕСВ за первый квартал 2024 года из Фонда государственного социального страхования.

Обратите внимание! Пенсионеры, которым проведен перерасчет, получат повышенные пенсии и доплаты за предыдущие месяцы в июне.

Дополнительная сумма начисления за каждый год, выполненный сверх нормы стажа, составляет 23,61 гривны. Конкретный размер повышения пенсии рассчитывается индивидуально с учетом продолжительности работы лица