Кто и когда получит перерасчет задним числом

С 1 апреля в Украине было запланировано проведение перерасчета пенсий пожилым лицам, которые работают. Такие украинцы получат надбавку за новоприобретенный стаж, однако сам перерасчет осуществят задним числом.

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Дело в том, что он будет осуществлен только тогда, когда из Фонда государственного социального страхования поступят сведения об уплате ЕСВ за I квартал 2024 года. Соответственно, пенсионеры, которым будет осуществлен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы – уже в июне.

Обратите внимание! Сумма дополнительного начисления за каждый наработанный год выше нормы стажа составляет – 23,61 гривны. Однако размер повышения высчитывается индивидуально, учитывая время работы лица.

Как осуществляется перерасчет

Если по состоянию на 1 марта 2024 года пенсионер приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа, то перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. При этом, пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или предыдущем перерасчете.

С 1 апреля пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения / предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать, и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа или отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,

– отметили в ПФУ.

Заметьте! При этом, показатель средней зарплаты, который был учтен при назначении или предыдущем перерасчете пенсии – не меняется.

Если после назначения или предыдущего перерасчета пенсии по состоянию на 1 марта 2024 года приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, то перерасчет пенсии производится не ранее чем через два года после ее назначения или предыдущего перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа.