Пенсія та повне державне утримання

Як повідомляє ПФУ, держава бере на себе повне забезпечення потреб пенсіонера у низці випадків. Разом з цим, виплата пенсії здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому пенсіонер зарахований на повне державне утримання.

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Під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі, йому виплачується 25% призначеної пенсії. При цьому, особам, які одержують пенсію за особливі заслуги, пенсія виплачується в повному обсязі.

Важливо! У випадках, якщо розмір пенсії перевищує вартість утримання, виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менше 25% призначеної пенсії.

Водночас якщо у пенсіонера, який перебуває на повному державному утриманні, є непрацездатні члени сім'ї, які перебувають на його утриманні, то пенсія виплачується в такому порядку:

25% пенсії – самому пенсіонерові;

а інша частина пенсії, але не більш як 50% – зазначеним членам сім'ї.

Як виплачується пенсія дітям на державному утриманні

Також Законом України передбачається, що дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні, пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується в повному розмірі та перераховується на їхні поточні рахунки у банку.

Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50% призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника і перераховується на їхні поточні рахунки у банку.