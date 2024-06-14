Пенсія та повне державне утримання
Як повідомляє ПФУ, держава бере на себе повне забезпечення потреб пенсіонера у низці випадків. Разом з цим, виплата пенсії здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому пенсіонер зарахований на повне державне утримання.
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Під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі, йому виплачується 25% призначеної пенсії. При цьому, особам, які одержують пенсію за особливі заслуги, пенсія виплачується в повному обсязі.
Водночас якщо у пенсіонера, який перебуває на повному державному утриманні, є непрацездатні члени сім'ї, які перебувають на його утриманні, то пенсія виплачується в такому порядку:
- 25% пенсії – самому пенсіонерові;
- а інша частина пенсії, але не більш як 50% – зазначеним членам сім'ї.
Як виплачується пенсія дітям на державному утриманні
Також Законом України передбачається, що дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні, пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується в повному розмірі та перераховується на їхні поточні рахунки у банку.
Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50% призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника і перераховується на їхні поточні рахунки у банку.