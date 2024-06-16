Як може виплачуватись пенсія
Нині пенсія може виплачуватися у відділенні Укрпошти або за допомогою банківського переказу. Яким із цих способів користуватися – пенсіонер може обрати самостійно.
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Однак, є й виняток. Це пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Вони можуть отримувати пенсійні виплати лише на рахунок Ощадбанку.
Які вимоги для отримання пенсії
Згідно з вимогами ПФУ, рахунок для отримання пенсії має бути:
- відкритий в одному з уповноважених банків;
- відкритий для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;
- активний рахунок.
Як не втратити виплати
Якщо у пенсіонера з'явилася необхідність змінити банківські реквізити або він бажає обрати інший банк, необхідно повідомити про це Пенсійний фонд. Це можна зробити наступним чином:
- в особистому зверненні до ПФУ,
- онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ.