Як може виплачуватись пенсія

Нині пенсія може виплачуватися у відділенні Укрпошти або за допомогою банківського переказу. Яким із цих способів користуватися – пенсіонер може обрати самостійно.

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Однак, є й виняток. Це пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Вони можуть отримувати пенсійні виплати лише на рахунок Ощадбанку.

Цікаво! Повний перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій та грошової допомоги можна переглянути тут.

Які вимоги для отримання пенсії

Згідно з вимогами ПФУ, рахунок для отримання пенсії має бути:

відкритий в одному з уповноважених банків;

відкритий для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;

активний рахунок.

Зауважте! При поданні заяви для отримання виплати або перерахунку пенсії через банк, необхідно вказати номер банківського рахунку у форматі IBAN, який складається з 29 символів.

Як не втратити виплати

Якщо у пенсіонера з'явилася необхідність змінити банківські реквізити або він бажає обрати інший банк, необхідно повідомити про це Пенсійний фонд. Це можна зробити наступним чином:

в особистому зверненні до ПФУ,

онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Зауважте! Лише в цьому випадку своєчасність нарахування пенсії буде гарантована.