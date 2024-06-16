Як може виплачуватись пенсія

Нині пенсія може виплачуватися у відділенні Укрпошти або за допомогою банківського переказу. Яким із цих способів користуватися – пенсіонер може обрати самостійно.

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Однак, є й виняток. Це пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року. Вони можуть отримувати пенсійні виплати лише на рахунок Ощадбанку.

Які вимоги для отримання пенсії

Згідно з вимогами ПФУ, рахунок для отримання пенсії має бути:

  • відкритий в одному з уповноважених банків;
  • відкритий для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;
  • активний рахунок.

Як не втратити виплати

Якщо у пенсіонера з'явилася необхідність змінити банківські реквізити або він бажає обрати інший банк, необхідно повідомити про це Пенсійний фонд. Це можна зробити наступним чином:

  • в особистому зверненні до ПФУ,
  • онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ.