Від 300 до понад 1 000 гривень: які надбавки до пенсії виплатять у вересні

У вересні окремі категорії пенсіонерів матимуть право на додаткові надбавки до пенсії. Частину виплат Пенсійний фонд нарахує без звернення людини, однак деякі доплати призначають лише після подання заяви.

Хто може отримати понад 1 000 гривень

У вересні окремі пенсіонери можуть оформити надбавку на догляд у розмірі 1 038 гривень. Вона призначається самотнім громадянам віком від 80 років, які отримують пенсію за віком, потребують постійного стороннього догляду та мають відповідний медичний висновок.

Для оформлення такої доплати потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та документами, які підтверджують право на виплату. Водночас надбавку не призначають тим, хто вже отримує державну соціальну допомогу на догляд.

Які доплати нарахують автоматично

Без додаткового звернення Пенсійний фонд продовжить призначати вікові надбавки. Їх отримують пенсіонери після досягнення:

70 років – до 300 гривень;

75 років – до 456 гривень;

80 років – до 570 гривень.

Такі доплати не підсумовуються: після переходу до наступної вікової категорії попередню надбавку замінює нова. Водночас право на вікову доплату мають лише ті пенсіонери, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10 340,35 гривні.

Крім того, автоматично можуть підвищити виплати непрацюючим пенсіонерам віком від 65 років, якщо вони мають не менше 30 років страхового стажу (жінки) або 35 років (чоловіки). У такому разі загальний розмір пенсії не може бути меншим за 4 213 гривень.

Хто має право на ще одну надбавку

Окрему доплату також можуть отримати пенсіонери, які утримують непрацездатних членів сім'ї. Для цивільних пенсіонерів вона становить 150 гривень за кожну неповнолітню дитину.

Для військових пенсіонерів розмір значно більший та становить 1 297 гривень за кожного непрацездатного утриманця, що відповідає 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.