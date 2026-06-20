Кому виплатять надабвку до пенсії у липні?

Окремі категорії військових пенсіонерів можуть щомісяця отримувати майже 1 300 гривень додатково до основної пенсії. Така надбавка передбачена для непрацюючих пенсіонерів, які утримують непрацездатних членів сім'ї та відповідають визначеним законодавством умовам, зауважує Пенсійний фонд.

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При цьому, право на таку надбавку мають непрацюючі військові пенсіонери, яким призначено пенсію за вислугу років або по інвалідності. Виплата встановлюється за умови, що на їхньому утриманні перебувають непрацездатні родичі, які не отримують власної пенсії чи інших передбачених законом соціальних виплат.

Якщо утриманець одночасно має право на кілька видів державної допомоги, він може скористатися лише одним із них.

Який визначається розмір надбавки?

Розмір доплати становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 1 297 гривень на місяць, тобто майже 1 300 гривень додатково до основної пенсії.

Водночас для призначення надбавки необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та документами, що підтверджують право на її отримання. Після перевірки поданих відомостей Пенсійний фонд ухвалює рішення про нарахування додаткової щомісячної виплати.

Які ще є доплати для пенсії у липні?

Попри відсутність загальної індексації у липні, частина пенсіонерів зможе отримувати більші виплати завдяки чинним надбавкам і доплатам. Залишаються актуальними вікові доплати, надбавки за понаднормовий стаж, особливі заслуги та окремі соціальні гарантії для визначених категорій українців.