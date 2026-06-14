Чи буде літня індексація пенсій?

Пенсіонерам не варто плутати літнє підвищення виплат із щорічною індексацією. Якщо індексація передбачає перегляд основного розміру пенсії з урахуванням визначеного коефіцієнта, то літні зміни стосуються насамперед окремих доплат і надбавок, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму або інших соціальних показників, зауважує Пенсійній фонд.

Цікаво Як дізнатися свій страховий стаж у 2026 році

У разі підвищення соціальних стандартів автоматично зростають окремі пенсійні надбавки. Це може стосуватися вікових доплат, виплат за особливі заслуги, окремих доплат для осіб з інвалідністю, учасників бойових дій та інших категорій, розмір допомоги яких прив'язаний до прожиткового мінімуму.

Ці пенсіонери можуть отримати найбільш відчутне збільшення виплат, однак ідеться не про нову індексацію пенсій, а про перерахунок окремих складових пенсійного забезпечення.

Чому доплати будуть різними?

Розмір підвищення залежить від того, які саме надбавки отримує людина. Якщо пенсіонер має право одразу на кілька доплат, загальна сума збільшення може бути більшою. Водночас ті, чиї виплати не пов'язані зі зміною соціальних стандартів, можуть взагалі не побачити різниці.

Таким чином, літнє зростання пенсійних виплат не є загальною індексацією для всіх пенсіонерів. Воно стосується лише окремих доплат і надбавок, тому сума підвищення в кожному випадку визначатиметься індивідуально.

Який розмір надбавок в Україні?