Чи буде літня індексація пенсій?
Пенсіонерам не варто плутати літнє підвищення виплат із щорічною індексацією. Якщо індексація передбачає перегляд основного розміру пенсії з урахуванням визначеного коефіцієнта, то літні зміни стосуються насамперед окремих доплат і надбавок, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму або інших соціальних показників, зауважує Пенсійній фонд.
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У разі підвищення соціальних стандартів автоматично зростають окремі пенсійні надбавки. Це може стосуватися вікових доплат, виплат за особливі заслуги, окремих доплат для осіб з інвалідністю, учасників бойових дій та інших категорій, розмір допомоги яких прив'язаний до прожиткового мінімуму.
Ці пенсіонери можуть отримати найбільш відчутне збільшення виплат, однак ідеться не про нову індексацію пенсій, а про перерахунок окремих складових пенсійного забезпечення.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Чому доплати будуть різними?
Розмір підвищення залежить від того, які саме надбавки отримує людина. Якщо пенсіонер має право одразу на кілька доплат, загальна сума збільшення може бути більшою. Водночас ті, чиї виплати не пов'язані зі зміною соціальних стандартів, можуть взагалі не побачити різниці.
Таким чином, літнє зростання пенсійних виплат не є загальною індексацією для всіх пенсіонерів. Воно стосується лише окремих доплат і надбавок, тому сума підвищення в кожному випадку визначатиметься індивідуально.
Який розмір надбавок в Україні?
- В Україні діє кілька видів пенсійних надбавок, розмір яких залежить від віку, соціального статусу та життєвих обставин пенсіонера. Так, непрацюючі пенсіонери, які утримують дітей віком до 18 років, можуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 150 гривень.
- Значно більша надбавка передбачена для осіб, які мають особливі заслуги перед Україною. Зокрема, жінкам, які народили або всиновили п'ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, виплачують майже 900 гривень щомісяця.
- Крім того, окремі надбавки залежать від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тому їхній розмір може переглядатися після зміни соціальних стандартів.
- Водночас вікові доплати залишаються фіксованими: пенсіонери віком від 70 до 75 років отримують 300 гривень, від 75 до 80 років – 456 гривень, а після досягнення 80 років вже 570 гривень щомісяця.