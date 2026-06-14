Будет ли летняя индексация пенсий?

Пенсионерам не стоит путать летнее повышение выплат с ежегодной индексацией. Если индексация предусматривает пересмотр основного размера пенсии с учетом определенного коэффициента, то летние изменения касаются прежде всего отдельных доплат и надбавок, размер которых зависит от прожиточного минимума или других социальных показателей, отмечает Пенсионный фонд.

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В случае повышения социальных стандартов автоматически растут отдельные пенсионные надбавки. Это может касаться возрастных доплат, выплат за особые заслуги, отдельных доплат для лиц с инвалидностью, участников боевых действий и других категорий, размер помощи которым привязан к прожиточному минимуму.

Эти пенсионеры могут получить наиболее ощутимое увеличение выплат, однако речь идет не о новой индексации пенсий, а о перерасчете отдельных составляющих пенсионного обеспечения.

Почему надбавки будут разными?

Размер повышения зависит от того, какие именно надбавки получает человек. Если пенсионер имеет право сразу на несколько доплат, общая сумма увеличения может быть больше. В то же время те, чьи выплаты не связаны с изменением социальных стандартов, могут вообще не увидеть разницы.

Таким образом, летний рост пенсионных выплат не является общей индексацией для всех пенсионеров. Он касается лишь отдельных доплат и надбавок, поэтому сумма повышения в каждом случае будет определяться индивидуально.

Каков размер надбавок в Украине?