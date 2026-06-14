Будет ли летняя индексация пенсий?
Пенсионерам не стоит путать летнее повышение выплат с ежегодной индексацией. Если индексация предусматривает пересмотр основного размера пенсии с учетом определенного коэффициента, то летние изменения касаются прежде всего отдельных доплат и надбавок, размер которых зависит от прожиточного минимума или других социальных показателей, отмечает Пенсионный фонд.
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В случае повышения социальных стандартов автоматически растут отдельные пенсионные надбавки. Это может касаться возрастных доплат, выплат за особые заслуги, отдельных доплат для лиц с инвалидностью, участников боевых действий и других категорий, размер помощи которым привязан к прожиточному минимуму.
Эти пенсионеры могут получить наиболее ощутимое увеличение выплат, однако речь идет не о новой индексации пенсий, а о перерасчете отдельных составляющих пенсионного обеспечения.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Почему надбавки будут разными?
Размер повышения зависит от того, какие именно надбавки получает человек. Если пенсионер имеет право сразу на несколько доплат, общая сумма увеличения может быть больше. В то же время те, чьи выплаты не связаны с изменением социальных стандартов, могут вообще не увидеть разницы.
Таким образом, летний рост пенсионных выплат не является общей индексацией для всех пенсионеров. Он касается лишь отдельных доплат и надбавок, поэтому сумма повышения в каждом случае будет определяться индивидуально.
Каков размер надбавок в Украине?
- В Украине действует несколько видов пенсионных надбавок, размер которых зависит от возраста, социального статуса и жизненных обстоятельств пенсионера. Так, неработающие пенсионеры, содержащие детей в возрасте до 18 лет, могут получать ежемесячную доплату в размере 150 гривен.
- Значительно большая надбавка предусмотрена для лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной. В частности, женщинам, родившим или усыновившим пятерых и более детей и воспитавшим их до шестилетнего возраста, выплачивают почти 900 гривен ежемесячно.
- Кроме того, отдельные надбавки зависят от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, поэтому их размер может пересматриваться после изменения социальных стандартов.
- В то же время возрастные доплаты остаются фиксированными: пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет получают 300 гривен, от 75 до 80 лет – 456 гривен, а после достижения 80 лет уже 570 гривен ежемесячно.