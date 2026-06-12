Коли позбавляють статусу учасника бойових дій?
Процедура надання та скасування статусу УБД відбувається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413.
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Якщо спиратися на пункт 26, позбавити такого статусу може спеціальна комісія. Це відбувається у 3 випадках:
- Якщо особа самостійно звернулась за тим, аби їй скасували цей статус.
- У випадку, коли наявний обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили. Йдеться про ситуацію, де особа вчинила умисно тяжкий або особливо тяжкий злочин.
- Особа підробила документи, що надають право на статус УБД. Або ж такий громадянин надав недостовірні дані.
Потрібно розуміти, що скасування статусу УБД не відбувається автоматично. Тобто, особа має змогу заперечувати неправдиве рішення.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Зауважимо, автоматичне скасування статусу УБД не відбувається, наприклад, у випадку:
- коли особа йде у відставку;
- йде на пенсію;
- звільняється з військової служби;
- припиняє участь у бойових діях;
- змінює місце проживання.
Які пільги може отримати УБД?
- Громадяни, які мають статус УБД можуть розраховувати на знижку на квартплату та житлово-комунальні послуги. Наразі вона складає 75%.
- Учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд у деякому міському транспорті. Виключенням, зокрема, є таксі.