Коли позбавляють статусу учасника бойових дій?

Процедура надання та скасування статусу УБД відбувається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413.

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Якщо спиратися на пункт 26, позбавити такого статусу може спеціальна комісія. Це відбувається у 3 випадках:

  • Якщо особа самостійно звернулась за тим, аби їй скасували цей статус.
  • У випадку, коли наявний обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили. Йдеться про ситуацію, де особа вчинила умисно тяжкий або особливо тяжкий злочин.
  • Особа підробила документи, що надають право на статус УБД. Або ж такий громадянин надав недостовірні дані.

Потрібно розуміти, що скасування статусу УБД не відбувається автоматично. Тобто, особа має змогу заперечувати неправдиве рішення.

Зауважимо, автоматичне скасування статусу УБД не відбувається, наприклад, у випадку:

  • коли особа йде у відставку;
  • йде на пенсію;
  • звільняється з військової служби;
  • припиняє участь у бойових діях;
  • змінює місце проживання.

Які пільги може отримати УБД?

  • Громадяни, які мають статус УБД можуть розраховувати на знижку на квартплату та житлово-комунальні послуги. Наразі вона складає 75%.
  • Учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд у деякому міському транспорті. Виключенням, зокрема, є таксі.