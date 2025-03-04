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4 березня, 17:49
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У Чехію перестала надходити нафта через російський нафтопровід

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • Нафта перестала надходити до Чехії через російський трубопровід "Дружба", але дефіциту пального не очікується.
  • У разі тривалого блокування Чехія може використати італійський нафтопровід TAL+.
  • Чеські нафтопереробні заводи мають достатні запаси, а також працює система державного резерву.

До Чехії перестала надходити нафта через російський трубопровід "Дружба". Уряд запевняє, що дефіциту пального в країні не буде.

Нафтопровід "Дружба" заблокований у Чехії

Міністр промисловості та торгівлі Лукаш Влчек пояснив, що у разі тривалого блокування постачання країна може переключитися на італійський нафтопровід TAL+, який уже готовий до роботи, передає 24 Канал з посиланням на Radio Prague International.

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Чеські нафтопереробні заводи мають необхідні запаси, а також працює система державного резерву, тож для населення та бізнесу пального вистачить.

 

Лукаш Влчек

Міністр промисловості та торгівлі Чехії

Ми обізнані про ситуацію та займаємося її вирішенням. Нафтозаводи в Чехії добре підготовлені до цієї ситуації, і ми також маємо налагоджену систему державних матеріальних резервів, тому я знову хочу заспокоїти всіх, що для потреб домогосподарств і компаній нафти достатньо. Якщо постачання "Дружбою" не буде відновлено, ми перейдемо на постачання по TAL+, який вже технічно готовий.

Раніше Чехія отримувала нафту з двох основних джерел – "Дружби" та німецького нафтопроводу IKL, підключеного до TAL.

Цікаво! У 2023 році частка російського трубопроводу в постачаннях становила 42%, але країна планує поступово збільшувати імпорт через TAL.