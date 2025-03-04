Нефтепровод "Дружба" заблокирован в Чехии

Министр промышленности и торговли Лукаш Влчек объяснил, что в случае длительного блокирования поставок страна может переключиться на итальянский нефтепровод TAL+, который уже готов к работе, передает 24 Канал со ссылкой на Radio Prague International.

Читайте также Россия прячет "теневой флот" за компаниями, зарегистрированными в Дубае

Чешские нефтеперерабатывающие заводы имеют необходимые запасы, а также работает система государственного резерва, поэтому для населения и бизнеса горючего хватит.

Лукаш Влчек Министр промышленности и торговли Чехии Мы осведомлены о ситуации и занимаемся ее решением. Нефтезаводы в Чехии хорошо подготовлены к этой ситуации, и мы также имеем отлаженную систему государственных материальных резервов, поэтому я снова хочу успокоить всех, что для нужд домохозяйств и компаний нефти достаточно. Если поставки по "Дружбе" не будут восстановлены, мы перейдем на поставки по TAL+, который уже технически готов.

Ранее Чехия получала нефть из двух основных источников – "Дружбы" и немецкого нефтепровода IKL, подключенного к TAL.

Интересно! В 2023 году доля российского трубопровода в поставках составляла 42%, но страна планирует постепенно увеличивать импорт через TAL.