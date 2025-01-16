Україна отримає нову допомогу від Великої Британії: на що виділять кошти

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кір Стармер має оголосити про передачу Україні 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно 47 мільйонів євро.

Яку допомогу надасть Україні Велика Британія

Велика Британія виділяє кошти для реалізації програми, що сприятиме економічному відновленню України, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт британського уряду.

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Ця програма сприятиме:

збільшенню приватного фінансування підприємництва в Україні;

підтримці малого та середнього бізнесу.

Програма створить можливості для британських компаній, підтримуючи ключові сектори зростання в Україні, відкриваючи розширені можливості торгівлі та інвестицій з одним із наших найближчих союзників,

– йдеться в повідомленні уряду.

Зауважується, що фінансування буде спрямовуватись саме на ті підприємства, що підтримують "зелену економіку". Також допомогу планують надавати найбільш вразливим верствам населення, зокрема, жінкам та ветеранам.

Зверніть увагу! Ця допомога ґрунтується на пакеті підтримки від Великої Британії для України у розмірі 12,8 мільярда фунтів стерлінгів (відповідно до курсу, це понад 15 мільярдів євро).