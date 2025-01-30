Мешканцям яких регіонів України виплачують найбільші пенсії

В Україні майже чверть пенсіонерів – 26% літніх людей – отримують виплату менше ніж 3 000 гривень. Водночас середня пенсія у 2024 році склала 5 789 гривню.

Яку пенсію отримують літні люди в Україні

Це на що на 7,5% більше, ніж у 2023 році (5 385 гривень), пише 24 канал з посиланням на Опендатабот.

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Станом на початок 2025 року в Україні перебувають 10,34 мільйона пенсіонерів. Але за три роки повномасштабної війни з Росією їхня кількість зменшилася на 497,5 тисячі осіб. Станом на зараз розподіл має такий вигляд:

26% (2,68 мільйона осіб) отримують менш як 3 000 гривень (у середньому – 2 759 гривень);

18,8% (1,94 мільйона осіб) мають пенсію від 4 000 до 5 000 гривень;

25,5% (2,63 мільйона осіб) отримують від 5 000 до 10 000 гривень;

12% (1,26 мільйона осіб) мають пенсію понад 10 000 гривень (у середньому – 15 379 гривні).

Зверніть увагу! Зокрема за останні три місяці 2024 року кількість пенсіонерів із виплатами, що перевищують 10 000 гривень скоротилася на 51,5 тисячі. А це свідчить про перерозподіл соціальних виплат.

Де в Україні найвищі пенсії

Найвищі пенсії, як і зазвичай, отримують мешканці Києва. У середньому розмір виплат пенсіонера складає 8 017 гривні, що на 38% більше, ніж середній показник по країні.

Найнижчі ж пенсійні виплати виплачують в Тернопільській області. У цьому регіоні середня пенсія становить 4 484 гривень, що на 23% менше, ніж середній показник.

До того ж у двох області пенсії зменшилися порівняно з 2023 роком:

у Рівненській області середня пенсія зменшилась на 24%;

у Житомирській області – падіння на 10%.

Важливо! Крім того, 27% пенсіонерів продовжують працювати. Середній розмір їхньої виплати становить 6 302 гривні.