Яку з валют НБУ опустив у ціні

Курс долара взяв курс на здорожчання. Валюта за останню добу виросла на 9 копійок. Водночас курс євро суттєво подешевшав.

Офіційний курс 10 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,09 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 8 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,38 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 17 копійок.

Станом на 11 вересня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,14 гривні,

євро – 45,37 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 10 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 40,90 гривні , а продаж – 41,39 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 40,73 гривні , а продаж – 41,46 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,33 гривні, а продаж – 41,40 гривні.

Прогнози з 9 вересня по 15 вересня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько зауважила, що за останні чотири тижні НБУ купував валюту до резервів, а саме 0,6 мільйона доларів, що є найбільшим показником від початку липня.

Крім того, банкірка додає, що минулого тижня на міжбанку пропозиція валюти переважала попит. Відтак котирування опустилися навіть нижче позначки 41 гривень за долар – до 40,91 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього тижня курс на міжбанку буде в коридорі від 40,90 гривні до 41,50 гривні за долар. А вартість долара у готівковому сегменті буде в діапазоні 41,30 – 41,70 гривень за долар.

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