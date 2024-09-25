Майже 4 тисячі гривень: хто отримає нову допомогу

Українці можуть зареєструватися на участь в програмі УВКБ ООН, яка передбачає фінансову допомогу для вразливих категорій. Проте доступна вона лише у Запоріжжі.

Хто отримає допомогу

Допомогу нададуть для найбільш вразливих категорій ВПО та місцевого населення.

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Відкрита гугл форма для запису у чергу на реєстрацію на участь в грошовій програмі УВКБ ООН в м. Запоріжжя. З метою забезпечення аби допомога надавалася тим, хто її більше потребує, УВКБ ООН в Україні застосовуватиме критерії відповідності, спрямовані на тих, кому допомога необхідна для задоволення першочергових потреб,

– написано у повідомленні організації.

Щоб отримати гроші, треба бути ВПО або громадянами, що повернулись на свої місця постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через військові дії

Також варто відповідати одному або декільком критеріям:

у родині один з батьків (батько чи мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років чи літніми людьми від 55 років і старше;

родину очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку від 55 років/особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією чи кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні хвороби);

прийомні сім’ї, які виховують дітей без супроводу та дітей, розлучених з батьками (є документальне підтвердження).

Зауважте! Родина не мала раніше отримувати допомогу від міжнародних організацій, а місячний дохід має бути менший за 5,4 тисячі гривень на одного члена родини.