Кто получит помощь

Помощь окажут для наиболее уязвимых категорий ВПЛ и местного населения.

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Открыта гугл форма для записи в очередь на регистрацию на участие в денежной программе УВКБ ООН в г. Запорожье. С целью обеспечения чтобы помощь предоставлялась тем, кто в ней больше нуждается, УВКБ ООН в Украине будет применять критерии соответствия, направлены на тех, кому помощь необходима для удовлетворения первоочередных потребностей,

– написано в сообщении организации.

Чтобы получить деньги, надо быть ВПЛ или гражданами, вернувшихся на свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий

Также стоит соответствовать одному или нескольким критериям:

в семье один из родителей (отец или мать) с одним или более детьми в возрасте до 18 лет или пожилыми людьми от 55 лет и старше;

семью возглавляет одна одинокая или несколько одиноких лиц пожилого возраста от 55 лет/лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические болезни);

приемные семьи, которые воспитывают детей без сопровождения и детей, разведенных с родителями (есть документальное подтверждение).

Заметьте! Семья не должна была ранее получать помощь от международных организаций, а месячный доход должен быть меньше 5,4 тысячи гривен на одного члена семьи.