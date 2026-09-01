Проблем додає не тільки ворог: нові знеструмлення у п'яти регіонах України

У вівторок, 1 вересня, через бойові дії та обстріли в Україні знову знеструмлені тисячі споживачів. Водночас негода додала роботи енергетикам, залишивши без світла близько двох сотень населених пунктів.

Наслідки російських обстрілів

Внаслідок ракетних та дронових ударів на ранок нові знеструмлення зафіксували у п'яти регіонах, пише Укренерго.

Серед постраждалих областей:

Київська;

Одеська;

Харківська;

Сумська;

та Донецька.

На місцях обстрілів, де безпекова ситуація дозволяє, аварійно-ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергопостачання.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів,

– наголосили в Укренерго.

Наслідки негоди

Водночас до обстрілів додалася негода. Через погіршення погодних умов, грозу та пориви вітру, на ранок у Сумській області склалася складна ситуація з енергопостачанням.

Без світла залишилися частково або повністю жителі 188 населених пунктів.

Ремонтні бригади обленерго вже на місці обривів і працюють, щоб відновити пошкоджені негодою повітряні лінії електропередачі.

Споживання електроенергії

Разом з тим українці збільшили споживання електроенергії. На ранок 1 вересня його рівень був більшим на 6,7% вищим у порівнянні з понеділком.

Причиною стала хмарна погода та дощі на значній території України, через що побутові сонячні електростанції працюють менш ефективно, ніж раніше. Відповідно споживачі переходять на загальну мережу.

Енергетики поки не прогнозують сьогодні планових відключень, але радять все ж таки споживати електроенергію ощадливо.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00,

– закликали в Укренерго.

Про зміни ситуації в енергосистемі можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках у соцмережах свого обленерго.

Нагадаємо, через удари російських дронів та ракет у ніч на 27 серпня аварійне відключення електроенергії сталося у Полтавській області. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миргородщини. Тоді без світла тимчасово залишилися споживачі у семи населених пунктах.