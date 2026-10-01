Катастрофічне обміління Дністра: де в Україні вже дають воду по годинах

Аномальні погодні умови завдають серйозного удару по базових потребах тисяч українців. Ситуація змушує місцеву владу вдаватися до екстрених заходів економії ресурсів.

Чому річка опинилася на межі висихання

Приплив води до Дністровського водосховища впав до рекордно низьких показників за всю історію його існування. У вересні цей показник становив лише 11% від норми, про що повідомляє Міністерство економіки та довкілля.

Важливо! Низька водність вже безпосередньо вдарила по побуту українців. Зокрема, жителі Чернівців та Новодністровська змушені підлаштовуватися під жорсткі графіки – воду там подають лише погодинно. Ще складніша ситуація розгортається у Хотині. Через критичне падіння рівня води місцевий водозабір перевели на ручне керування, а фахівці змушені фізично працювати прямо у воді, щоб забезпечити місто життєво необхідним ресурсом.

Проблему екстрено обговорили на позачерговому засіданні Комісії зі сталого використання басейну Дністра за участю представників України та Молдови. Прогнози на жовтень невтішні: очікується, що приплив води залишиться на рівні 16% від норми, а сусідня країна вже фіксує загибель водних біоресурсів.

Зараз головний пріоритет - забезпечення питних потреб населення України та Молдови. Українська сторона заздалегідь попередила Молдовську сторону про перехід на притокові витрати,

– зазначила заступниця міністра економіки та довкілля України Ірина Овчаренко.

За її словами, Київ перебуває на постійному зв'язку з Кишиневом і готовий допомагати сусідам у разі критичної нестачі питної води.

Що відомо про глобальні причини обміління річок

Поточний 2026 рік став екстремально маловодним не лише для басейну Дністра. Масштабне обміління фіксують на багатьох українських водоймах, а також у країнах Європи через жорсткі зміни клімату, які руйнують звичні екосистеми.

Для України ця природна криза додатково ускладнюється наслідками повномасштабної війни. Постійні пошкодження водної інфраструктури та забруднення ресурсів вимагають від держави колосальних зусиль, щоб одночасно відновлювати систему і не залишити людей без базового водопостачання.

Раніше ми писали, що не лише погода висушує річки, а й ворог продовжує тероризувати критичну інфраструктуру напередодні холодів, розширюючи географію своїх ударів. Такі дії агресора ставлять під удар не лише українців, а й безпеку сусідніх держав.