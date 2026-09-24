Які ризики несе можливий удар по Дністровській ГЕС сусіднім країнам

Росія цілеспрямовано б'є по українській енергетиці напередодні зими, намагаючись залишити людей без світла та тепла, пише NewsMaker.md. Через це ворожі безпілотники все частіше залітають на територію сусідніх держав, створюючи пряму загрозу для їхньої економіки та безпеки громадян.

Голова парламентської комісії з безпеки Молдови Ліліан Карп наголосив, що прольоти російських дронів над їхньою територією значно почастішали. Зокрема, 24 вересня безпілотники фіксували на півночі країни, що свідчить про атаки на прикордонні українські регіони.

Ми сподіваємося, що ціллю не була Дністровська ГЕС, оскільки це становить величезний ризик для Молдови,

– зазначив Карп.

За його словами, війна вже призвела до жертв та інцидентів у Румунії й Польщі, і ці дії агресора ставлять під загрозу здоров'я та добробут громадян усього регіону. Для українців це означає додаткові ризики для стабільності енергосистеми, що може безпосередньо вплинути на вартість життя та графіки відключень взимку.

Що відомо про попередні порушення повітряного простору

Нагадаємо, що це не перший подібний інцидент. У ніч проти 21 вересня невідомий об'єкт порушив повітряний простір Молдови, пробувши там 27 хвилин. Апарат залетів з боку Вінницької області та рухався в напрямку Придністров'я, через що Кишинів був змушений обмежувати польоти на півночі країни.

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Європейські спецслужби вже готуються до посилення російських гібридних атак на об'єкти критичної інфраструктури. Нарощування диверсій створює найсерйознішу загрозу безпеці континенту, яка може вдарити по економічній стабільності та гаманцях європейців.